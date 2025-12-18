秋元康氏が総合プロデュースする11人組アイドルグループ、WHITE SCORPIONが17日、スカパー！冠番組「WHITE SCORPIONのSCORPISM」の収録取材会を都内の同局で行った。「1年の振り返り回」として、1年の成長を語り合った。来年1月27日深夜0時半放送。先ごろデビュー2周年ライブを行い、それぞれが「自分を開放して楽しめた」と成長を実感。キャプテンになったばかりのAOI（21）は、26年の抱負を漢字1文字で「轟（とどろき）」と語り