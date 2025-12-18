制服で登校するという当たり前の学校生活に、静岡県富士宮市の高校が新たな挑戦をしています。「決まり」を外し、生徒に判断をゆだねる特別な2週間。「服装を選ぶ」という小さな選択に生徒たちが向き合っています。 【写真を見る】生徒に判断をゆだねる特別な2週間「マイコーデウィーク」の様子「暖かさ重視」「部活の服」…それぞれの選択 「ここを流したくて。うまくできないから一番難しい」 高校2年生の鈴木彩