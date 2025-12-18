【ニューヨーク＝木瀬武】１７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２２８・２９ドル安の４万７８８５・９７ドルだった。ＡＩ（人工知能）関連の巨額投資に対する先行き不透明感から、ハイテク株の売りが膨らんだ。値下がりは４営業日連続。ダウ平均の構成銘柄ではないが、米ＩＴ大手オラクルのＡＩ関連投資の資金調達が難航していると報じられ、ＡＩ事業の収益性に対する懸念から幅広い銘柄で売