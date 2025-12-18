日本女子プロゴルフ協会の年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」が１６日に都内で行われ、出席したゴルファーの姿に衝撃が走った膝上の超ミニで登場したのは、今季１勝の安田祐香（ＮＥＣ）。白黒のトップスに黒のミニ。ヒールの靴で登壇した。自身のＳＮＳでも「ＪＬＰＧＡアワード２０２５今年もこの舞台に立つことができ嬉しいです！ありがとうございました」と感謝し、全身姿をアップ。これを見たネットは「美脚