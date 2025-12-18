◆第１１回ターコイズステークス・Ｇ３（１２月２０日、中山競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１７日、美浦トレセンウンブライル（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は好調キープをアピールする活気ある動きを披露した。美浦・Ｗコースでジュナベーラ（２歳未勝利）を１馬身追走。直線で軽く仕掛けられるとラスト１ハロン１１秒７をマークして、５ハロン６７秒６―１１秒７で併入に持ち込んだ。太田