先ほどボスティック・アトランタ連銀総裁の発言が伝わり、「微妙な判断だが、雇用よりインフレの方が懸念材料」と述べ、利下げに慎重姿勢を垣間見せた。 ・ＧＤＰの伸びは堅調。２６年も継続と見る。 ・微妙な判断だが、雇用よりインフレの方が懸念材料。 ・経済のさらなる成長が雇用市場への圧力を緩和を期待。 ・ＦＲＢの政策は構造的な雇用変化には効果的でない。