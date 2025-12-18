ＮＹ時間の終盤に入ってユーロドルは１．１７ドル台半ばでの推移となっている。ロンドン時間には戻り売りが優勢となり、１．１７ドル台前半まで下落する場面が見られたものの、ＮＹ時間に入って再びドル安が優勢となったことで、ユーロドルも買い戻されている。 明日はＥＣＢ理事会が予定されており据え置きが確実視されている。利下げサイクルは終了との見方も広まる中、ＥＣＢの次の行動に市場は注目している