NY株式17日（NY時間15:12）（日本時間05:12） ダウ平均47952.03（-162.23-0.34%） ナスダック22754.82（-356.64-1.54%） CME日経平均先物49140（大証終比：-570-1.16%） 欧州株式17日終値 英FT100 9774.32（+89.53+0.92%） 独DAX 23960.59（-116.28-0.48%） 仏CAC40 8086.05（-20.11-0.25%） 米国債利回り 2年債 3.483（-0.004） 10年債 4.151（+0.006） 30年債 4.829