NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4373.90（+41.60+0.96%） 金２月限は反発。時間外取引では、米国のベネズエラ封鎖を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、米国のロシア制裁の可能性やドル安を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS