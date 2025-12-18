NY原油先物1月限（WTI）（終値） 1バレル＝55.94（+0.67+1.21%） ニューヨーク原油の２０２６年１月限は反発。トランプ米大統領がベネズエラに出入りする制裁対象のタンカーの封鎖を発表したことが買い手がかり。制裁対象ではない米シェブロンによる供給は確保されるものの、ベネズエラの石油輸出は大きく落ち込む見通し。ベネズエラは原油や石油製品を日量１００万バレル近く輸出しているが、輸出を担