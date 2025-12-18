NY株式17日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均47885.97（-228.29-0.47%） S＆P5006721.43（-78.83-1.16%） ナスダック22693.32（-418.14-1.81%） CME日経平均先物49215（大証終比：-495-1.01%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は下落の一方、ナスダックは大幅安となった。ダウ平均は上げて始まったものの、動きが一巡すると伸び悩む展開。 ＡＩ関連を始め、ＩＴ・ハイテク株