米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27） 米2年債 3.487（+0.000） 米10年債4.155（+0.010） 米30年債4.828（+0.015） 期待インフレ率2.241（+0.009） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。序盤は上昇して始まったものの、後半にかけて上げ幅を縮小した。次期ＦＲＢ議長候補に再浮上したウォラーＦＲＢ理事の利下げに前向きな発言を行っていたことも