広島・床田寛樹投手（３０）が１７日、荷物整理でマツダスタジアムを訪れ、来季は自己最速更新で打倒・阪神を目指すことを誓った。今後は自主トレの拠点を母校・中部学院大に移し、自己最速１５２キロ超えに向けて下半身強化に励む。今季の阪神戦は８試合で２勝６敗。パワーアップした肉体を作り上げ、リーグ覇者へのリベンジを図る。左のエースとして、やり残した仕事がある。２年連続で引き立て役に回るつもりはない。マツダ