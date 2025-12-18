【晴れエリア拡大】きょう（木）は太平洋側は朝から晴れるところが多いでしょう。日本海側は、はじめは雪雲や雨雲のかかるところもありますが、天気は回復へと向かうでしょう。日本海側でも晴れ間の出るところが増えそうです。大掃除や買い出しなど年末年始の準備も捗るでしょう。【空気はカラカラ】太平洋側を中心に空気の乾燥が進むでしょう。東京の予想最小湿度は25％など空気はカラカラです。洗濯物は厚手のものも乾きやすいで