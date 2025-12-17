「タカミ（TAKAMI）」から、初の薬用美白美容液「タカミブライトスポット B3＋」（医薬部外品、30mL 1万1000円）が登場する。皮脂をコントロールする“水感”ゲル「タカミマイクロゲルPGA＋HA」（50g 4620円）とともに2026年2月24日に発売する。【画像をもっと見る】タカミは、近年の、美白ケアとして美容医療を選ぶ人が増える一方で、さまざまな理由から施術に踏み出せない、受けられない、という人も少なく