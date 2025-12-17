「ファス（FAS）」が、エイジングケアシリーズ「ザ ブラック」の薬用ブライトニング美容液をリニューアルし、「FAS ザ ブラック ブライトセラム ?」（医薬部外品、30g 1万1000円）として2026年2月18日に発売する。【画像をもっと見る】今回ファスは、内側に入る光や戻る光である“戻り光量”と、肌の色を決定づける「赤・黄・茶・青」の4つの色要素のバランスに着目。「光と色」のさらなる追求によって、エイジングくすみのケ