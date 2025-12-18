本日12月18日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「豪華ゲストが続々参戦！今年最強の超難問で突破納め3時間SP」。年内最後の放送となる今回は、豪華キャストによる突破ドラマを4本立てでお送りする。■実質10坪の狭小スペースに日の光差し込む緑豊かな家は建てられるのか!?人気企画「狭小住宅」では、こがけんが一級建築士を演じ、狭くて小さい土地での理想のマイホーム実現を手助けする。今回はこ