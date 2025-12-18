この記事をまとめると ■軽自動車は「税金の負担が軽い」として名付けられた ■現代の軽自動車のなかには車重が360cc時代の倍以上になっているモデルもある ■BEV化やインバウンドの増加により軽自動車も変化することを問われている 軽自動車でも車両重量が「軽い」わけじゃない 日本の国内新車販売市場で全体の4割に迫ろうかとの勢いで売れているのが軽自動車。「軽自動車だから燃料は軽油」として軽油の誤給油が発生したという