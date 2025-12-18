都立高校で、薬物乱用防止を訴えるイベントが開かれました。17日、東京・練馬区の都立光丘高校では、警視庁光が丘署の警察官が約600人の生徒らを前に身近な薬の危険性を訴えたほか、違法薬物を勧誘してくる人の特徴などを説明しました。警視庁は、誘惑に対して「きっぱり断ることが大事」と呼びかけました。