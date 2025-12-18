米アマゾン・コムのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は17日、米アマゾン・コムが人工知能（AI）開発を手がける米新興企業オープンAIに対し、少なくとも100億ドル（約1兆6千億円）を投資する方向で協議していると報じた。アマゾンは投資と併せて自社開発のAI半導体を供給することを検討しているという。関係者の話として伝えた。ブルームバーグによると、協議は初期段階で、条件が変更される場