JLPGAアワード2025日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、都内ホテルで2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催した。艶やかなドレス姿で出席した脇元華（GMOインターネットグループ）と、報道陣に紛れて脇元を撮影した先輩ゴルファーに話題が集まっている。大胆に深くスリットが入った艶やかな黒いドレスで登場した脇元。報道陣からのポーズのリクエストに応えていく。撮影の終盤には女性から「最後にこっち