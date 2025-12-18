ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』より、Dream Amiが歌う日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」のミュージックトレーラーが解禁された。世界で“ローカライズ版”の制作が許可されたのは日本のみとなっている。【動画】Dream Amiが歌う「Zoo 〜君がいるから〜」本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮