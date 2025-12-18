お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が出演する『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の大人気シリーズ「名探偵津田」の第4話「〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」が17日に放送された。まさかのSF展開と、かつてない壮大なスケールのストーリーに、津田並びにスタジオの面々は大興奮となった。【写真】名探偵津田を興奮させた美女幽霊正体明かす先々週の番組で、「電気イスゲーム2025」の最中に津田の対戦相手の劇団ひとりが突然