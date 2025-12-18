筆者の重度知的障害を伴う自閉症の長男が学校を休んだ日に突然、失踪した話です。警察犬の捜索も打ち切られ絶望的な状況で寿命が縮む思いでしたが、自宅から10km以上離れた駅の待合室で無事発見されました。この経験は、わが子を守るための備えと、障害を持つ親の心構えについて、私に決定的な教訓を与えました。 長男の発熱 私には重度知的障害を伴う自閉症の長男と、次男がいます。長男は当時、養護学校高等部3年でした。