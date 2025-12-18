女優の郄石あかりがマクドナルドのテレビＣＭに出演することを報告した。郄石は１８日までに更新したインスタグラムで「マクドナルドのTVCMに出演させていただいています。」と伝えると、黒のレザージャケットにパキっとした赤リップが印象的な姿を披露。マクドナルドのロゴが入ったドリンクも手にしている。「自分にとっては夢のような時間でした。ＴＶＣＭ、ＷＥＢＣＭは福岡ＴＶエリア限定で放映中です！」と