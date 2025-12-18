高級ブランド店などを訪れる際には、それなりの服装をしていないと嫌な目に遭うかもしれない。群馬県の60代男性（自営業）は平成元年、当時24歳でTシャツに短パンというラフな格好で高級外車ディーラーを訪れた。しかし店員からは挨拶もなく、見積もりを頼もうとすれば「お子さんは乗せないでください」と冷たくあしらわれる始末。さらに、子供のために展示されていたミニカーを買おうとすると「800円ではなく、8000円ですよ」と、