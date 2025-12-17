株式会社東京ドライビングサポートは、2025年12月1日から2026年1月30日まで「年末年始・帰省＆冬の旅行 安心サポートキャンペーン」を実施している。 同キャンペーンは、期間中の講習受講者全員に、冬の道路リスクに備える「危険予測ガイド本」を無料で配布。帰省や冬のレジャー時に増す運転の不安を軽減し、安全で快適な移動を支援する。高速道路や雪道、混雑する観光地での実践的な対応力を養う