〈物価が高騰し生活が苦しい…生活コストが上がり続けるインフレ時代に買っておきたい“優良資産”とは？〉から続く日経平均が5万円を突破し企業収益が回復しているはずなのに、なぜ私たちの暮らしは楽にならないのだろうか。『株高不況』（青春新書）より一部抜粋し、私たちの暮らしを改善する方法をお届けする。（全3回の3回目／第1回を読む、第2回を読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）©cake_and_steak/イメージ