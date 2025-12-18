日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆住商の“戦狼広報”住友商事（上野真吾社長）の“戦狼広報”が注目を集めている。同社はマダガスカルで展開するニッケル事業で4000億円超の累積損失を計上。5月に日経新聞電子版が苦戦ぶりを詳報すると、しばらく日経記者の取材を拒否したと報じら