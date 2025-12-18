12月16日、2025年度の補正予算が成立した。その規模は18兆円を超え、コロナ禍の時期を除いて過去最大となった。高市政権が掲げる「責任ある積極財政」とは?財務相と高市首相の関係は？「文藝春秋」1月号に掲載された片山さつき財務相のインタビューを一部紹介します。（取材・構成森健・ジャーナリスト）【画像】取材当日は円、株、債権が下落する「トリプル安」がおきていた◆◆◆就任前から「財