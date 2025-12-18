アントニオ猪木の死去から約3年。「プロレスは最強の格闘技である」という信念のもと、猪木は所属選手に本物の強さを求め続けた。7人の元レスラーが「“過激なプロレス”の舞台裏」を語り尽くした書籍『アントニオ猪木と新日本「道場」最強伝説』（宝島社）より、猪木の運転手を務めていた栗栖正伸とその妻・政代夫人による証言を抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）【貴重画像】プロレスファンの「女神」だった…