【サンパウロ共同】ベネズエラ政府は17日、マドゥロ大統領と国連のグテレス事務総長が電話会談したと発表した。マドゥロ氏は会談で、トランプ米大統領が16日に発表した海上封鎖措置を「主権と国際法、平和に対する脅威」と非難し、国連として拒否しなければならないと訴えた。政府の発表によると、グテレス氏は会談で、対立激化を回避する必要性を強調。中南米地域の安定や平和に深刻な影響を与える武力紛争は「正当性を欠き、無