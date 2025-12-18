ここ数年、バッグ選びの軸として存在感を増しているのが、ミリタリー由来のデザインです。機能的で、素材もタフ。それでいて、スーツに合わせれば端正すぎない抜けが出て、休日服に合わせれば男らしさが足せる。仕事とオフの境目がゆるくなった今、この手のバッグがハマる理由はシンプルです。使いやすくて、見た目にも説得力があるからです。そんな流れの中で注目したいのが、BRIEFING（ブリーフィング）が展開するシーズン限定の