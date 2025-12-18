KDDI、沖縄セルラーは、au Online ShopおよびUQ mobileオンラインショップにおいて、遠方の家族などが同席できる三者間のリモート接客サービスを開始した。 本サービスでは、au/UQ mobileの新規契約や機種変更などのオンライン契約手続のサポートのほか、手続前の機種・料金プランの相談にも対応する。専用サイトからの事前予約が必要になる。 本サービスは、「オンライン購入