遠藤の出場機会は増えるのだろうか(C)Getty Imagesリバプールの遠藤航は、現地時間12月6日のリーズ戦で途中出場した際、足首を負傷し現在は戦列を離れている。リーグ戦13節を終えここまで5試合でプレー、出場時間は計41分と、今季も満足にピッチに立てない状況が続く。【動画】アヤックス加入の冨安健洋が板倉滉とクラブハウスでバッタリ再会！満面の笑顔で語り合う胸アツのシーンを見るだが現在のチーム状況から現地メディア