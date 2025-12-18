17日夕方、京都市で車5台が絡む事故があり、女性1人が意識不明の重体で病院に運ばれました。17日午後4時10分ごろ、京都市右京区で車5台が絡む事故がありました。警察によると、1台の車が対向車線にはみ出して信号待ちをしていた車に衝突し、そのはずみでほかの3台も衝突したということです。この事故で、対向車線にはみ出した車を運転していた40歳の女性が意識不明の重体です。また、この車に乗っていた女性の1歳の娘が軽傷とみら