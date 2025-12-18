福岡市で男女2人が刃物で刺された事件で、逮捕された男が公共交通機関を使い現場から逃走していたとみられることが分かりました。逮捕された無職の山口直也容疑者は、福岡市にあるHKT48劇場の男性スタッフ（44）の左胸を包丁で刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、山口容疑者は現場に自分の車で訪れて犯行に及んだ後、公共交通機関を利用して逃走したとみられることが新たに分かりました。