ロシアに派遣されていた北朝鮮軍の工兵部隊が本国に帰還してから、わずか数日後に再派兵される可能性が浮上した。ロシア側高官が「春にも再び戻ってくる見通しだ」と発言したためだ。背景には、派兵をめぐるロ朝間の深刻な対価問題と不信感があると韓国の独立系メディア「サンドタイムズ」が報じた。北朝鮮では12月12日、「第528工兵連隊」の帰国歓迎式典が大々的に開催された。金正恩総書記（国務委員長）は演説で工兵部隊を称え