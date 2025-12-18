伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第９回は７年連続９回目の出場を果たした創価大。＊＊＊創価大・安達隆志主務は、黒木陽向（ひなた、４年）に期待する。「まだ一度も箱根を走ったことがない選手です。今年に限って言えば出雲、全日本も走ることができなくて、すごい悔しい思いをしてきたのを一番近くで見てきました。だからこそ、