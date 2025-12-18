飛距離を伸ばすもっとも簡単な方法は、スイングよりもアドレスを変えること！今まで常識だと思っていた背中を伸ばしたり、お尻を上げたりする構えが飛ばない原因だった！ アドレスでは右肩を少し下げる 頭が右にあると右肩が下がって、体が伸び上がらない 今まで背中をピンと伸ばしていた人が猫背にすると、インパクトゾーンのクラブの通り道が狭くなったと感じるかもしれません。それを解決するのが斜め