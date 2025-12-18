日本テレビは１８日、サッカーの「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」日本代表のグループステージ第２戦「チュニジア×日本」を２０２６年６月２１日（日）に同局系にて生中継を行うと発表した。来年６月から７月にかけて北中米３カ国１６都市で開催され、史上最多４８チームが激闘を繰り広げる。森保ジャパンは「最高の景色」＝優勝を目指す。日本にとって、グループステージ第２戦は過去７大会でわずか１勝と、常に苦