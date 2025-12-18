ソフトバンクの大野稼頭央投手（21）が17日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、100万円増の年俸620万円でサインした。会見では広島県出身の同い年の女性と結婚していたことを発表。8月に第1子も誕生したことを明かし「ぜいたくして暮らしてもらえるように」と活躍を誓った。（金額は推定）3年目の今季は6月に救援でプロ初登板。4試合に投げて無失点と好投し「年間を通して新しい学びが多かったシーズンだった」と振