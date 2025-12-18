アジアの戦争や抑圧からの解放について、音楽と国際法から考える講演・演奏会が22日午後6〜8時、西南学院大の西南コミュニティセンター（福岡市早良区西新6丁目）で開かれる。法学部・根岸陽太教授の授業の一環で、トランペット奏者の飯野千春さんの演奏もある。一般参加も可能。ナチス・ドイツを取り上げた6月の初回に続く今回は、日本が植民地支配したアジアが舞台。音楽を通じて苦難を生き抜いた現地の人々の希望やアイデン