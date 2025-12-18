大分県日田市隈地区の高齢者の集い「大和町ミニデイサービス」の利用者によるしめ縄作りが15日、隈まちづくりセンター黎明（れいめい）館であった。10人が参加し、自宅に飾る分や知り合いの分などを手作りした。大和町ミニデイサービスでは月1回、健康体操やレクリエーションなどを開催。しめ縄作りは12月の恒例となっている。利用者の最高年齢は94歳、平均年齢は70代後半で、全員が「元気なうちは活動を続ける」と声をそろえ