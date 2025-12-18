1人暮らしのお年寄りに元気に年越しをしてもらおうと、大分県日田市内の四つの高校でつくるボランティアグループ「日田地区青少年赤十字」は14日、餅を手作りし、できたてを地域の高齢者宅に配布した。例年実施しており45回目。今年は昭和学園高と日田林工高の生徒20人が市内の咸宜公民館に集まり、もち米20キロを蒸し、きねを使って力強くつき上げた。手で丸めて120人分に小分けした後、高齢者に届けた。昭和学園高2年の中