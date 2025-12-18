福岡県飯塚市で文化、芸術の振興に取り組む飯塚文化連盟は3日、発足10周年を記念したパーティーを市内で開いた。加盟団体、会員ら約160人が節目を祝った。同連盟は、飯塚市の旧5市町にあった文化団体が2015年4月に一本化して発足した。現在約100団体が加盟。飯塚総合文化祭や、市中心商店街で時代仮装行列などを行う「筑前の國いいづか街道まつり」、若手音楽家の登竜門「飯塚新人音楽コンクール」などを毎年開いている（新型