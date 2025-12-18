“最小ランクル”登場2025年11月22日から24日までポートメッセなごやで開催された「Japan Mobility Show Nagoya2025」。トヨタは同社ブースで新型「ランドクルーザーFJ（以下、FJ）」を披露し、来場者の注目を集めました。展示直後から多くの反響が寄せられ、話題性の高さがうかがえます。【画像】超カッコイイ！ トヨタ“新型”「“小さい”四駆SUV」を画像で見る（86枚）ランドクルーザーは1951年のBJ型誕生を起点に、70年