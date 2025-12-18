陸上自衛隊水陸機動団（水機団）の隊員22人がレンジャー教育を終え、長崎県佐世保市の相浦駐屯地に帰還した。銃を手に重い装備を背負って、食事や睡眠が制限される極限状況を乗り越えた隊員らを同僚や家族が迎えた。陸自で最も過酷なレンジャー教育は、いかなる状況でも任務を遂行する能力を身に付けるのが狙い。37歳までの年齢制限があり、体力試験をパスした隊員が参加できる。各部隊が特徴に応じた教育内容を定めており、