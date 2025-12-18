海上自衛隊佐世保地方総監部は17日、部下にパワハラ行為をしたとして、佐世保基地業務隊の1等海曹（55）を同日付で停職3日の懲戒処分にした。総監部によると、1曹は2018年8月〜20年2月ごろ、当時所属した部隊で複数の部下に対し、頭を平手打ちしたり、体を蹴ったりしたほか、1時間など長時間にわたって強い口調で指導した。部隊で行ったハラスメントアンケートで発覚。1曹は「暴言や暴力を伴う指導はしたことない」と話している