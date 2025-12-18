西日本政経懇話会12月例会が16日、福岡県久留米市内であり、立教大大学院特任教授の藻谷ゆかり氏が「人口減に立ち向かう地域活性化策」と題して講演した。要旨は次の通り。日本は2010年をピークに人口が減少傾向にある。非正規雇用の始まりなどで（団塊ジュニア世代の多くが出産期を迎える時期に）第3次ベビーブームが起きず、減少局面に入った。北海道東川町は「写真の町」を打ち出している。「写真甲子園」を開催し高校生